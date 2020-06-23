Дело MH17: адвокаты обвиняемого россиянина отвергают версию следствия

Адвокаты россиянина Олега Пулатова, которого обвиняют в причастности к сбитию пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, поставили под сомнение основную версию следствия. Они исключают вероятность того, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Об этом пишет Deutsche Welle.

Так, адвокаты в понедельник 22 июня во время досудебных слушаний заявили о "безуспешном шестилетнем расследовании", которое ведет объединенная следственная группа (JIT), в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Малайзии, Австралии и Украины.

По их мнению на месте катастрофы не было возможности провести расследование.

"Почти четыре месяца к месту катастрофы не было доступа. Это означает, что с доказательствами могли играть или их могли подбросить", - предположил один из защитников.

Он также выразил сомнение в основной версии следствия - о сбитии самолета ракетой из комплекса "Бук".

"Главный сценарий был принят очень скоро - очень быстро следствие пришло к выводу, что это был "Бук". Все, что было обнародовано, сфокусировались только на сценарии, в котором фигурирует "Бук". Они никогда не опрашивали свидетелей из украинской армии или свидетелей того, что самолет был сбит истребителем. Мы просим дальнейшего расследования", - заявил ходатайство адвокат.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 потерпел крушение над Донецкой областью в июле 2014 года. Тогда 298 пассажиров погибли. Впоследствии Международная расследовательская группа JIT установила, что самолет был сбит российскими зенитно-ракетными комплексами "Бук".

Ранее сообщалось, что прокурор в деле МН17 сообщил о результатах анализа тел членов экипажа.