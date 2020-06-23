Справа MH17: адвокати обвинуваченого росіянина відкидають версію слідства

Адвокати росіянина Олега Пулатова, якого обвинувачують у причетності до збиття пасажирського літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році, поставили під сумнів основну версію слідства. Вони відкидають ймовірність того, що літак було збито із зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Про це пише Deutsche Welle.

Так, адвокати у понеділок 22 червня під час досудових слухань заявили про "безуспішне шестирічне розслідування", яке веде об'єднана слідча група (JIT), в яку входять представники Нідерландів, Бельгії, Малайзії, Австралії та України.

На їхню думку на місці катастрофи не було можливості провести розслідування.

"Майже чотири місяці до місця катастрофи не було доступу. Це означає, що з доказами могли грати або їх могли навіть підкинути", - припустив один із захисників.

Він також висловив сумнів в основній версії слідства - про збиття літака ракетою з комплексу "Бук".

"Головний сценарій було прийнято дуже скоро - дуже швидко слідство дійшло висновку, що це був "Бук". Усе, що було оприлюднено, було сфокусовано лише на сценарії, в якому фігурує "Бук". Вони ніколи не опитували свідків з української армії або свідків того, що літак було збито винищувачем. Ми просимо подальшого розслідування", - заявив клопотання адвокат.

Нагадаємо, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 зазнав аварії над Донецькою областю в липні 2014 року. Тоді 298 пасажирів загинули. Згодом Міжнародна розслідувальна група JIT встановила, що літак був збитий російськими зенітно-ракетними комплексами "Бук".

Раніше повідомлялось, що прокурор у справі МН17 повідомив про результати аналізу тіл членів екіпажу.