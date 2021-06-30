Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти

Вскоре после прихода к власти Владимир Зеленский пообещал, что Виктора Медведчука ждет "громкая история, которая плохо кончится". Под историей президент имел в виду происхождение средств для финансирования партии ОПЗЖ и пула телеканалов, которым владело ближайшее окружение нардепа.

Обещания начали воплощаться в жизнь спустя полтора года. В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Медведчука и его соратника – депутата Верховной рады Тараса Козака. Последнему как раз и принадлежит группа телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Незадолго после санкций Медведчук и Козак стали подозреваемыми в уголовном производстве. Козаку удалось покинуть Украину, его объявили в розыск. Сейчас он, по данным силовиков, находится в Беларуси или России. Медведчук же не стал скрываться. Он лично явился в прокуратуру, чтобы получить сообщение о подозрении. Суд отправил политика под круглосуточный домашний арест, обязав носить электронный браслет.

Казалось, что спустя полтора месяца резонанс вокруг дела стал угасать. Пока на прошлой неделе не прошла новая волна обысков в партийном офисе и у родственников Медведчука. Как сообщили РБК-Украина в Службе безопасности Украины, обыски связаны с расследованием дела о госизмене.

Что инкриминируется лидеру ОПЗЖ? Следствие считает, что Медведчук контролировал фирму "Новые проекты", которая получила у российских властей разрешение на разработку нефтегазового месторождения "Глубокая" около Керченского пролива в оккупированном Крыму. Эта фирма была создана в РФ в 2015 году, а ее директор Антон Дорноступ ранее был соучредителем в предприятиях, записанных на жену Медведчука Оксану Марченко.

После того как стало известно о возбуждении уголовного дела против кума Путина в Украине, российская фирма "Новые проекты" начала процедуру ликвидации. Украинская фирма с аналогичным названием "Нові проекти", созданная еще в 2006 году, получила разрешение на разработку этого же участка "Глубокая" в Крыму еще во времена Януковича – в феврале 2012 года. Госслужба геологии и недр лишила ее лицензии только в августе прошлого года, а сама фирма находится в процессе ликвидации.

Генпрокурор Ирина Венедиктова и глава СБУ Иван Баканов во время брифинга по "делу Медведчука" в Киеве (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Не только этот эпизод лег в основу подозрения, врученного лидеру ОПЗЖ. Правоохранители считают, что Медведчук и Козак передали российским властям информацию о местоположении секретного "военного подразделения Вооруженных сил Украины". Кроме того, следствие инкриминирует им разработку в интересах РФ проекта "Промінь" ("Луч"). Якобы этот проект по обучению и трудоустройству украинцев в России на самом деле был направлен на их вербовку спецслужбами противника и формирование "агентов влияния".

Медведчук отрицает какую-либо причастность к деятельности фирмы "Новые проекты", а также называет абсурдными другие предъявленные ему подозрения.

Адвокаты политика указывают на слабые места в версии правоохранителей. По их мнению, власть даже не пытается скрыть "политический характер" этого уголовного дела.

"Я думаю, что у правоохранителей и ранее не было реального интереса к этому делу, потому что оно было специально раздуто. Сейчас тем более. Там нет никаких доказательств, которые были бы собраны в установленном законом порядке", – отметил в комментарии РБК-Украина адвокат подозреваемого Богдан Коваль.

Данные о работе российской фирмы "Новые проекты" украинские правоохранители получили не в порядке международно-правовой помощи, как того требует законодательство, уверяет адвокат. По его мнению, они, например, должны были отправить официальное поручение российским правоохранителям допросить сотрудников фирмы "Новые проекты", чтобы установить степень влияния Медведчука на нее.

На данный момент основные доказательства в уголовном деле против одного из руководителей ОПЗЖ базируются на результатах экспертиз. В частности, экспертизы голоса на обнародованных "пленках Медведчука", а также его почерка на документах, адресованных президенту Путину и якобы касающихся границ нефтегазового участка в Черном море и проекта "Промінь".

Адвокат называет эти экспертизы "очень слабыми". "Они не выстоят в суде. Если сторона защиты заявит допрос этих экспертов в судебном заседании, то это будет просто разгром", – уверен Коваль.

В ОПЗЖ считают, что последние обыски у Медведчука – это попытка правоохранителей "сфальсифицировать доказательства". Защита Медведчука также в середине июня направила жалобу на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Адвокаты указали, что власти нарушили право их подзащитного на справедливый суд.

Богдан Коваль не исключает, что в ближайшем будущем защита обратится в украинский суд с просьбой отменить подозрение, предъявленное Медведчуку. На данный момент подозреваемый, по словам адвоката, "полностью соблюдает все условия домашнего ареста".

Офис генпрокурора сообщил РБК-Украина сообщил, что будет ходатайствовать о продлении сроков расследования дела и домашнего ареста, истекающих 10 июля.

Жизнь под санкциями

Медведчук активно пытается снять с себя санкции, наложенные СНБО. Из-за них у политика немало проблем, основные из которых – заблокированные на счетах деньги. Кроме того, Медведчуку и его супруге Оксане Марченко на три года запрещено проводить торговые операции и выводить капитал за границу. Также арестованы самолеты и яхты политика, которыми он пользовался для посещения РФ и оккупированного Крыма.

Официальная причина для наложения санкций на депутата – "причастность к финансированию террористической деятельности". Но в предъявленных Медведчуку подозрениях эта статья отсутствует. По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, это уголовное дело, касающееся торговли углем с оккупированных территорий Донбасса, еще расследуется.

Почти сразу же после введения санкций Медведчук обжаловал их в Верховном суде. В этом процессе интересы истца представляет адвокат Валентин Рыбин. Он известен в Украине как защитник российских военных, задержанных на Донбассе, и бойцов "Беркута", обвиняемых в преступлениях на Майдане.

По его словам, за почти четыре месяца с момента подачи жалобы суд так и не приступил к ее рассмотрению по сути. Это связано с тем, что СБУ заявила в суде доказательства с грифом "секретно", а не все судьи коллегии имели допуск соответствующего уровня.

Более того, уверяет защитник, СБУ затягивала возможность адвокатов Медведчука ознакомиться с этими "секретными" материалами. Рыбин отметил, что имеет необходимый допуск к гостайне, но смог ознакомиться с этими документами только в середине июня.

Медведчук на заседании Киевского апелляционного суда, где рассматривается жалоба на избранную ему меру пресечения (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас, по словам адвоката, нет препятствий для рассмотрения дела, в частности, уже сформирована новая коллегия судей. Процесс начнется в конце июня, а вынесение вердикта Рыбин ожидает до конца лета. Кодекс админпроизводства, напомнил собеседник, вообще отводит на рассмотрение подобных дел 60 дней.

"Мы уже давно превысили этот срок, поэтому я не думаю, что суд заинтересован каким-то образом и дальше затягивать. Я думаю, что одно-два заседания и мы рассмотрим это дело. Считаю, что до конца лета можно рассчитывать на решение суда", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Решение о законности или незаконности санкций против Тараса Козака и его телеканалов Верховный суд также еще не вынес. Правда, в апреле коллегия судей отклонила иск адвоката Павла Попкова, который требовал вернуть в эфир "санкционные" каналы. Он аргументировал это тем, что их запрет нарушает его конституционное право на потребление "аудиовизуальной информации". Также адвокат указал, что владельцы телеканалов не были признаны виновными в террористической деятельности, а значит, санкции введены безосновательно.

Верховный суд отклонил эти доводы, указав на то, что процедура принятия решений СНБО не была нарушена, а информацию заявитель может получать из других СМИ или наблюдая трансляцию указанных телеканалов в YouTube.

Интересно, что недавно Верховный суд рассмотрел дело о законности наложения санкций на гражданина Украины, который не был осужден за террористическую деятельности. Речь о бизнесмене, владельце "Восточно-Европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергее Курченко. Санкции против него ввел СНБО еще в 2018 году, когда секретарем Совбеза был Александр Турчинов, а президентом – Петр Порошенко. ВС в своем решении отметил, что может оценивать только процедуру введения санкций СНБО, а не достаточность доказательств. "Суд не может за президента повторно оценить наличие и достаточность оснований для введения таких санкций", – сказано в его вердикте.

Учитывая такую позицию суда в санкционных вопросах, положительный исход процесса по жалобе для Виктора Медведчука выглядит весьма туманным.

Проблемы у соратников

Бизнес, связанный с Медведчуком, также попал под пристальное внимание госорганов. К примеру, в марте и июне Государственная фискальная служба и СБУ провели серию обысков и добились ареста корпоративных прав владельцев сети АЗС Glusko. Силовики считают, что фирма уклонилась от уплаты налогов на 240 млн гривен. Схема якобы заключалась в занижении реальных показателей импорта и сбыте некачественных нефтепродуктов.

Эта сеть АЗС официально принадлежит израильскому бизнесмену Нисану Моисееву, но, по данным СМИ, может быть подконтрольна Виктору Медведчуку. К примеру, в 2017 году журналисты программы "Схемы" засняли, как бизнесмен и политик вместе прилетели в Киев на частном самолете лидера ОПЗЖ. В Glusko связь с политиком категорически опровергают, а претензии правоохранителей считают безосновательными.

Еще один актив, который приписывают Медведчуку – нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Его украинский участок принадлежит фирме "ПрикарпатЗападтранс". Но, как утверждает источник РБК-Украина в СБУ, реальным выгодополучателем от ее эксплуатации является именно Виктор Медведчук. По мнению правоохранителей, в 2017 году суд на основании поддельной экспертизы позволил перейти нефтепродуктопроводу из государственной в частную собственность.

Теперь же СНБО поручил госорганам и правоохранителям вернуть "трубу" государству. Высший антикоррупционный суд по ходатайству НАБУ уже арестовал нефтепродуктопровод, а Фонд госимущества начал судебный процесс возвращения его в госсобственность.

В последнее время активнее идут расследования по организациям, деятельность которых так или иначе координировал Медведчук. Например, в офисах его общественного движения "Украинский выбор" были проведены обыски, а трое представителей организации в Крыму получили подозрения в госизмене. Правоохранители установили, что Александр Синявский, Олег Слюсаренко и Иван Комелов активно помогали российским властям проводить так называемый "референдум" в марте 2014 года на оккупированном полуострове. Сейчас против них начато заочное расследование.

Охранная фирма "Шторм" была создана соратником Медведчука по ОПЗЖ Виктором Черным. Она обеспечивает защиту не только партийного офиса "оппозиционеров", но и непосредственно лидера партии. В начале апреля на базу "Шторма" на Трухановом острове нагрянули правоохранители. Как объяснили РБК-Украина в столичной прокуратуре, следственные действия проводились в рамках расследования дела о "самовольном занятии" земельного участка. Правда, подозрение никому так и не было предъявлено.

Потерпел поражение Медведчук и в медийном поле. Журналисты проекта Bihus.Info выложили в открытый доступ более 35 часов телефонных разговоров Медведчука за 2014-2017 года. Эти записи дают понимание, что последний, даже будучи официальным представителем Украины в Трехсторонней контактной группе, занимался не столько освобождением пленных, сколько решением экономических вопросов.

Начало 2021 года украинская власть провела под знаком борьбы с Виктором Медведчуком. Владимир Зеленский назвал это одним из этапов деолигархизации. Медведчук же пока не нашел политических контраргументов для ответа, продолжив засыпать государство судебными исками.