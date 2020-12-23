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Дело Майдана: суд разрешил заочное расследование против экс-главы СБУ

Автор: Анастасия Рокитна

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование против бывшего главы Службы безопасности Украины. Он скрывается от органов следствия и суда.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Это означает, что следователи могут провести расследование заочно. Разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича и бывших топ-чиновников в незаконном препятствовании проведению митингов. А также их подозревают в превышении служебных полномочий.

Отметим, во время Революции Достоинства главой Службы безопасности был Александр Якименко.

Напомним, суд разрешил заочное расследование против бывшего министра внутренних дел Украины Александра Захарченко.

Отметим, более подробно о годах расследований этого дела в материале РБК-Украина "Семь лет спустя. Что изменилось в расследовании дел Майдана".

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Новости Украины МайданАлександр Якименко