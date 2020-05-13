Дело Майдана: ГБР сообщило о подозрении участнику похищения Луценко и Вербицкого

Следователи Государственного Бюро Расследований сообщили о подозрении в использовании поддельных документов участнику похищения и пыток Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что один из участников преступной организации, в целях избежания уголовной ответственности и задержания, подстрекал должностных лиц к совершению подлога, а именно выдачи паспорта гражданина Украины и других документов с его фотографией, но на другое имя, что позволило последнему скрыться от следствия последние 5 лет.

"Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении участнику преступной организации, которая похитила активистов Євромайдану Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Он подозревается в подстрекательстве к служебному подлогу и использовании заведомо поддельного документа (ч. 4, 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте правоохранители задержали подозреваемого в деле о похищении активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.

Ранее в деле о похищении двух активистов Майдана подозрение объявили участнику преступной организации. Тогда в 2014 году после многодневных пыток их бросили в лесу, Вербицкий от полученных травм скончался.

РБК-Украина писало, что народный депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко фигурирует в материалах дела об убийстве майдановца Юрия Вербицкого.