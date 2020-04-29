Дело Майдана: экс-"беркутовца" подозревают в насильственном превышении власти

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ноябре 2013 года экс-правоохранитель, превышая свои служебные полномочия, задержал участника мирного собрания на Майдане Независимости

В среду, 29 апреля, следователями Государственного бюро расследований сообщено о подозрении бывшему милиционеру полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в городе Киеве. Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что экс-"беркутовцу" инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием и служебный подлог (ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

"Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года бывший правоохранитель, превышая свои служебные полномочия, задержал участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания он применил к потерпевшему насильственные действия, чем незаконно помешал организации и проведению собрания. В дальнейшем милиционер составил рапорт о задержании, в который внес заведомо ложные сведения", - говорится в сообщении.

В Офисе добавили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, суд заочно арестовал экс-заместителя главы Службы безопасности Украины по подозрению в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против участников Евромайдана.

Также ГБР сообщило о подозрении бывшему руководителю специального подразделения МВД в организации разгона протестующих в Киеве 30 ноября 2013 года. Решался вопрос об избрании меры пресечения.