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Дело о массовых беспорядках: организаторам завтра изберут меры пресечения

Автор: Дмитрий Левицкий

Двум задержанным за организацию массовых беспорядков в Украине уже сообщили о подозрении. Завтра суд изберет им меры пресечения.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Свободы слова на ICTV".

"Завтра будет избираться мера пресечения для организаторов этого митинга. Соответственно мы увидим этих лиц, сможем получить больше информации по ним", - сказал он.

Министр убежден, что вскоре обществу станут известны и другие имена причастных к подготовке беспорядков в Украине.

"Я убежден, впоследствии мы услышим и другие имена, которые стоят рядом с организаторами", - добавил Монастырский.

Напомним, вчера правоохранители заявили о задержании лиц, которые готовили массовые беспорядки в Украине.

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Министерство внутренних дел УкраиныМера пресечения