Справа про масові заворушення: організаторам завтра оберуть запобіжні заходи

Двом затриманим за організацію масових заворушень в Україні вже повідомили про підозру. Завтра суд обере їм запобіжні заходи.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір " Свободи слова на ICTV ".

"Завтра буде обиратися запобіжний захід для організаторів цього мітингу. Відповідно ми побачимо цих осіб, зможемо отримати більше інформації щодо них", - сказав він.

Міністр переконаний, що незабаром суспільству стануть відомі й інші імена причетних до підготовки заворушень в Україні.

"Я переконаний, згодом ми почуємо й інші імена, які стоять поруч з організаторами", - додав Монастирський.