RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Справа про масові заворушення: організаторам завтра оберуть запобіжні заходи

Автор: Дмитро Левицький

Двом затриманим за організацію масових заворушень в Україні вже повідомили про підозру. Завтра суд обере їм запобіжні заходи.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Свободи слова на ICTV".

"Завтра буде обиратися запобіжний захід для організаторів цього мітингу. Відповідно ми побачимо цих осіб, зможемо отримати більше інформації щодо них", - сказав він.

Міністр переконаний, що незабаром суспільству стануть відомі й інші імена причетних до підготовки заворушень в Україні.

"Я переконаний, згодом ми почуємо й інші імена, які стоять поруч з організаторами", - додав Монастирський.

Нагадаємо, вчора правоохоронці заявили про затримання осіб, які готували масові заворушення в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниЗапобіжний захід