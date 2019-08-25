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Дело Мартыненко: Сытник обвинил депутатов и министров в давлении на суд

Новости » Политика    25.08.2019 - 14:29
Дело Мартыненко: Сытник обвинил депутатов и министров в давлении на суд
Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)

По словам Сытника, нардепы и министры осуществляли "непосредственное давление на суд"

Во время избрания меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко на суд давили 18 нардепов и 3 действующих министры. Об этом заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в эфире "Украинского радио".

По словам Сытника, народные депутаты и министры, находясь в зале судебного заседания, осуществляли "непосредственное давление на судью".

"Я не хотел бы говорить о коррумпированности судей, здесь нужно говорить еще и о незащищенности судей перед определенными процессами. Возвращаясь к делу Мартыненко - когда слушалась мера пресечения, в зале судебного заседания находились 18 членов парламента и три действующие министры, которые осуществляли непосредственное давление на судью", - заявил глава НАБУ.

Он добавил, что при таких условиях "очень сложно осуществлять правосудие". Также Сытник отметил, что еще ни один оправдательный приговор за производствами НАБУ не вступил в силу.

"Еще ни одно дело не развалено, потому что ни одно решение не вступило в силу, ни один оправдательный приговор не вступил в силу. И это только первая инстанция", - отметил он.

Напомним, что экс-нардепа Николая Мартыненко обвиняют в растрате средств государственного предприятия "Восточный Горно-обогатительный комбинат". Суд по избранию меры пресечения для Мартыненко состоялся 22 апреля 2017 года. Тогда Специальная антикоррупционная прокуратура просила для Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в 300 млн гривен.

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