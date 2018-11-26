Дело Мартыненко: адвокат назвал доказательства НАБУ "процессуальным мусором"

Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)

НАБУ кардинально изменило обвинение против экс-депутата с целью его дискредитации, считает адвокат

Доказательства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по так называемому "делу Мартыненко" являются "процессуальным мусором", а НАБУ кардинально изменило обвинение против экс-депутата с целью его дискредитации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Мартыненко Петра Бойко.

По его словам, Мартыненко настаивал на открытом судебном процессе, а НАБУ изо всех сил это оттягивало.

"Кричать в эфирах о якобы вине Мартыненко – это одно, а говорить в суде языком юридических фактов – совсем другое. Пачки непонятных ксерокопий – вот на чем строится всё обвинение. Это просто процессуальный мусор, который манипулятивно сшит "белыми нитками", - отметил адвокат.

Он напомнил, что вначале НАБУ пыталось обвинить Николая Мартыненко в якобы получении взятки от чешской "Шкоды", у которой был контракт с "Энергоатомом".

"НАБУ целый год долбило правоохранительные органы всех стран, что Мартыненко якобы дали взятку. Потом НАБУ увидело всю провальность своих обвинений - стоило защите принести доказательства, что он как глава парламентского комитета по энергетике не мог влиять на заключение любых контрактов", - подчеркнул Бойко.

"После этого НАБУ начало "шить" Николаю Мартыненко совершенно другую статью – о якобы хищении государственных средств. То есть, одним нажатием на клавишу компьютера Мартыненко волшебным образом превратился в "демона", который вместо получения взятки якобы украл фантастическую сумму. Более того, сказочники из НАБУ придумали, что Мартыненко для этого создал целую банду", - сказал адвокат.

"То есть, НАБУ искало пиарный вариант обвинений - чтобы погромче. А основные усилия НАБУ и его ручных "активистов" были направлены на обработку общественного мнения для дискредитации Мартыненко. Они взяли на себя роль судей, демонстративно наплевав на презумпцию невиновности", - подчеркнул защитник.

"Взятка" и "хищения" - эти правонарушения несопоставимы, они имеют абсолютно разные преступные цели, соответственно - и разные криминальные нормы, - отметил Петр Бойко. - Если НАБУ признало, что взятки не было, то при чем здесь хищение? Странная метаморфоза переквалификации обвинений. Она неоспоримо подтверждает: НАБУ все равно, что инкриминировать Мартыненко и есть ли вообще преступление. Им главное – его дискредитировать и навесить ярлыки. А когда это дело развалится – будут рассказывать, что "преступный суд оправдал Мартыненко".

Адвокат напомнил, что Мартыненко еще в 2015 г. добровольно отказался от депутатского иммунитета, поскольку уверен в своей невиновности.

"В суде мы по пунктам, с документами и экспертизами опровергнем всю ту макулатуру, на которой строится обвинение. Отсюда "вбросы" в СМИ новых фейков против Мартыненко - НАБУ и его "активисты" дальше пытаются воздействовать на общественное мнение и давить на суд. Но за все эти фальсификации рано или поздно наступит криминальная ответственность", - акцентировал адвокат.