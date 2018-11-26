Справа Мартиненка: адвокат назвав докази НАБУ "процесуальним сміттям"

Фото: Микола Мартиненко (УНІАН)

НАБУ кардинально змінило звинувачення проти екс-депутата з метою його дискредитації, вважає адвокат

Докази Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) по так званій "справі Мартиненка" є "процесуальним сміттям", а НАБУ кардинально змінило звинувачення проти екс-депутата з метою його дискредитації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Мартиненка Петра Бойка.

За його словами, Мартиненко наполягав на відкритому судовому процесі, а НАБУ щосили це відтягувало.

"Кричати в ефірах про нібито вину Мартиненка – це одне, а говорити в суді мовою юридичних фактів – зовсім інше. Пачки незрозумілих ксерокопій – ось на чому будується всі звинувачення. Це просто процесуальне сміття, який маніпулятивно зшите "білими нитками", - зазначив адвокат.

Він нагадав, що спочатку НАБУ намагалося звинуватити Миколу Мартиненка нібито в отриманні хабара від чеської "Шкоди", у якій був контракт з "Енергоатомом".

"НАБУ цілий рік долбило правоохоронні органи всіх країн, що Мартиненко нібито дали хабар. Потім НАБУ побачило всю провальність своїх звинувачень - варто було захисту принести докази, що він як глава парламентського комітету з енергетики не міг впливати на укладення будь-яких контрактів", - підкреслив Бойко.

"Після цього НАБУ початоло "шити" Миколі Мартиненку зовсім іншу статтю – про нібито розкрадання державних коштів. Тобто, одним натисканням на клавішу комп'ютера Мартиненко чарівним чином перетворився в "демона", який замість отримання хабара нібито вкрав фантастичну суму. Більш того, казкарі з НАБУ придумали, що Мартиненко для цього створив цілу банду", - сказав адвокат.

"Тобто, НАБУ шукало піарний варіант звинувачень - щоб голосніше. А основні зусилля НАБУ і його ручних "активістів" були спрямовані на обробку громадської думки для дискредитації Мартиненка. Вони взяли на себе роль суддів, демонстративно наплювавши на презумпцію невинності", - підкреслив захисник.

"Хабар" і "розкрадання" - ці правопорушення непорівнянні, вони мають абсолютно різні злочинні цілі, а відповідно і різні кримінальні норми, - зазначив Петро Бойко. - Якщо НАБУ визнало, що хабара не було, то при чому тут розкрадання? Дивна метаморфоза перекваліфікації звинувачень. Вона незаперечно підтверджує: НАБУ все одно, що інкримінувати Мартиненку і чи є взагалі злочин. Їм головне – його дискредитувати і навісити ярлики. А коли ця справа розвалиться – будуть розповідати, що "злочинний суд виправдав Мартиненка".

Адвокат нагадав, що Мартиненко ще в 2015 р. добровільно відмовився від депутатського імунітету, оскільки впевнений у своїй невинності.

"В суді ми по пунктах, з документами і експертизами спростуємо всю ту макулатуру, на якій будується обвинувачення. Звідси "вкидання" у ЗМІ нових фейків проти Мартиненка - НАБУ і його "активісти" далі намагаються впливати на громадську думку і тиснути на суд. Але за всі ці фальсифікації рано чи пізно настане кримінальна відповідальність", - наголосив адвокат.