Дело Мангера: заседание по отстранению назначено на понедельник

Заседание относительно продления срока отстранения подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера от должности назначено на понедельник на 9 утра. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Мангера Александр Шадрин.

"Назначено на понедельник на 9 утра", - рассказал адвокат. Заседание состоится в Шевченковском райсуде Киева.

Отметим, последнее заседание так и не состоялось, поскольку, по словам защиты, Владислав Мангер находился в реанимации в городе Херсон.

Впрочем, по данным местных СМИ, Мангер уже успел выйти на работу и выздороветь.

Кроме этого, ранее Шевченковский суд рассматривал ходатайство об изменении меры пресечения Владиславу Мангеру на содержание под стражей.

Однако, судья Лидия Щебуняєва удовлетворила ходатайство частично и назначила Мангеру меру в виде ношения электронного браслета, возложив на него ряд обязанностей'язків.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Мангер вернулся на работу. По данным источника, Мангер с утра приходил на работу и принимал посетителей, в то же время, по словам его адвокатов, Мангер еще позавчера находился в реанимации.