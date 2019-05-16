Дело "Манчестер Сити" передано финансовому органу УЕФА

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Английский клуб разочарован этим решением

Дело "Манчестер Сити" о возможном нарушении финансового fair play (FFP) передано в судебную палату инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB). Об этом говорится в релизе УЕФА.

Ранее New York Times со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщалось, что следственная палата УЕФА по финансовому контролю будет добиваться отстранения клуба от участия в еврокубковых турнирах как минимум на один сезон.

В УЕФА заявили, что к моменту окончательного решения судебной палаты организация не будет давать никаких дальнейших комментариев по этому вопросу.

"Манчестер Сити" на своем сайте поинформировал, что разочарован решением о передаче дела в финансовый орган УЕФА.

"Манчестер Сити" полностью уверен в положительном исходе дела, которое рассматривается независимым судебным органом. Обвинение в финансовых нарушениях остается полностью ложным, и направление CFCB игнорирует исчерпывающее количество неопровержимых доказательств, которые "Ман Сити" предоставил", - написано в заявлении пресс-службы.

Английский клуб подозревается в предоставлении неверной информации по делу о нарушении финансового fair play в 2014 году, а также в даче ложной информации о размерах спонсорских контрактов. Тогда "Манчестер Сити" был оштрафован почти на 63 млн долларов. "Горожане" отвергают все обвинения в свой адрес.

Напомним, УЕФА передал в арбитражную палату дело "Милана".