Справу "Манчестер Сіті" передано до фінансового органу УЄФА

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Англійський клуб розчарований цим рішенням

Справа "Манчестер Сіті" щодо можливого порушення фінансового fair play (FFP) передана в судову палату інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів (CFCB). Про це мовиться в релізі УЄФА.

Раніше New York Times з посиланням на джерела, близькі до розслідування, повідомлялося, що слідча палата УЄФА з фінансового контролю буде добиватися відсторонення клубу від участі в єврокубкових турнірах щонайменше на один сезон.

В УЄФА заявили, що до моменту остаточного вирішення судової палати організація не буде давати ніяких подальших коментарів з цього питання.

"Манчестер Сіті" на своєму сайті поінформував, що розчарований рішенням про передачу справи до фінансового органу УЄФА.

"Манчестер Сіті" повністю впевнений в позитивному результаті справи, яка розглядається незалежним судовим органом. Звинувачення в фінансових порушеннях залишається повністю хибним, і направлення CFCB ігнорує вичерпну кількість незаперечних доказів, які "Ман Сіті" надав", - написано в заяві прес-служби.

Англійський клуб підозрюється в наданні невірної інформації у справі про порушення фінансового fair play у 2014 році, а також в наданні помилкової інформації про розміри спонсорських контрактів. Тоді "Манчестер Сіті" був оштрафований майже на 63 млн доларів. "Городяни" відкидають всі звинувачення на свою адресу.

Нагадаємо, УЄФА передав в арбітражну палату справа "Мілана".