ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справу "Манчестер Сіті" передано до фінансового органу УЄФА

Новини » Спорт    16.05.2019 - 12:35
Справу "Манчестер Сіті" передано до фінансового органу УЄФА
Фото: ілюстроване зображення (uefa.com)

Англійський клуб розчарований цим рішенням

Справа "Манчестер Сіті" щодо можливого порушення фінансового fair play (FFP) передана в судову палату інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів (CFCB). Про це мовиться в релізі УЄФА.

Раніше New York Times з посиланням на джерела, близькі до розслідування, повідомлялося, що слідча палата УЄФА з фінансового контролю буде добиватися відсторонення клубу від участі в єврокубкових турнірах щонайменше на один сезон. 

В УЄФА заявили, що до моменту остаточного вирішення судової палати організація не буде давати ніяких подальших коментарів з цього питання.

"Манчестер Сіті" на своєму сайті поінформував, що розчарований рішенням про передачу справи до фінансового органу УЄФА.

"Манчестер Сіті" повністю впевнений в позитивному результаті справи, яка розглядається незалежним судовим органом. Звинувачення в фінансових порушеннях залишається повністю хибним, і направлення CFCB ігнорує вичерпну кількість незаперечних доказів, які "Ман Сіті" надав", - написано в заяві прес-служби.

Англійський клуб підозрюється в наданні невірної інформації у справі про порушення фінансового fair play у 2014 році, а також в наданні помилкової інформації про розміри спонсорських контрактів. Тоді "Манчестер Сіті" був оштрафований майже на 63 млн доларів. "Городяни" відкидають всі звинувачення на свою адресу.

Нагадаємо, УЄФА передав в арбітражну палату справа "Мілана".

УЄФА виніс рішення у справі про натуралізацію Мораєса "Манчестер Сіті" готовий побити свій трансферний рекорд
Новини України Манчестер СитиУЕФАFair play
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся