Справа Манафорта: присяжні в перший день обговорень не винесли вердикт

Обговорення тривали протягом семи годин

Перше засідання членів журі присяжних у справі колишнього лобіста Віктора Януковича і глави передвиборної кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, обвинуваченого у фінансових махінаціях і порушенні податкового законодавства, завершилося без винесення вердикту. Про це повідомляє Politiko.

Повідомляється, що обговорення тривали протягом семи годин, за підсумками яких присяжні представили судді Томасу Еллісу список питань. Далі, згідно з рішенням судді, обговорення будуть продовжені в п'ятницю вранці.

У середу захист і звинувачення виступили з прикінцевими заявами, свідків викликано не було, сам Манафорт відмовився виступати свідком на останньому засіданні.

Зазначимо, Манафорт виступає в якості відповідача по двох судових розглядах - у Вірджинії і в столичному окрузі Колумбія. У Вірджинії його звинувачують у приховуванні закордонних банківських рахунків, махінаціях з податками, у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків, у тому числі під час роботи в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ продовжує розслідувати зв'язки українських чиновників з Манафортом. Ситник наголосив, що справу передано до департаменту спецрозслідувань ГПУ.