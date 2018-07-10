Дело Манафорта: в ГПУ заявили об отсутствии сотрудничества с ФБР

В деле Манафорта, по мнению Горбатюка, потеряно время

В деле Пола Манафорта (американский политтехнолог) украинское следствие не сотрудничает с Федеральным бюро расследований США. Об этом в интервью "Українським Новинам" сообщил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По словам Горбатюка, между украинскими следователями и американской стороной сотрудничества пока нет.

"Есть работа по проверке контактов, происхождения средств, которые получались по "черной бухгалтерии Партии регионов", записи, экспертизы. Единственное, что сейчас не появилось чего-то существенно нового…Потеряно, конечно, время с ноября 2017 года, когда по воле руководства Генпрокуратуры мы не могли его расследовать", - отметил он.

Он также уточнил, что Манафорту подозрение не выдвигалось.

"Проверяется также деятельность Манафорта относительно привлечения американской юридической фирмы для составления заключения для ЕСПЧ об отсутствии нарушений в деле об аресте Юлии Тимошенко. За незаконную и безосновательную оплату этого заключения был направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра юстиции, его заместителя и главного бухгалтера. Но чтоб дать оценку действиям Манафорта необходимо допросить и сотрудников американской юрфирмы и его самого. Такие запросы в США были направлены еще в 2014 и начале 2015 года. Ответа нет", - добавил Горбатюк.

Напомним, ранее в Сенате США просили генпрокурора Юрий Луценко объяснить блокирование расследований по Манафорту в Украине.