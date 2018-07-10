Справа Манафорта: у ГПУ заявили про відсутність співпраці з ФБР

У справі Манафорта, на думку Горбатюка, втрачено час

У справі Пола Манафорта (американський політтехнолог) українське слідство не співпрацює з Федеральним бюро розслідувань США. Про це в інтерв'ю "Українським Новинам" повідомив керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

За словами Горбатюка, між українськими слідчими і американською стороною співробітництва поки немає.

"Є робота по перевірці контактів, походження коштів, які виходили з "чорної бухгалтерії Партії регіонів", записи, експертизи. Єдине, що зараз не з'явилося чогось істотно нового...Втрачено, звичайно, час з листопада 2017 року, коли з волі керівництва Генпрокуратури ми не могли її розслідувати", - зазначив він.

Він також уточнив, що Манафорту підозра не висувалася.

"Перевіряється також діяльність Манафорта щодо залучення американської юридичної фірми для складання висновку для ЄСПЛ про відсутність порушень у справі про арешт Юлії Тимошенко. За незаконну і безпідставну оплату цього висновку був направлений до суду обвинувальний акт стосовно колишнього міністра юстиції, його заступника і головного бухгалтера. Але щоб дати оцінку діям Манафорта необхідно допитати і співробітників американської юрфірми та його самого. Такі запити в США були спрямовані ще в 2014-на початку 2015 року. Відповіді немає", - додав Горбатюк.

Нагадаємо, раніше в Сенаті США просили генпрокурора Юрій Луценко пояснити блокування розслідувань щодо Манафорта в Україні.