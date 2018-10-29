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Дело Лавриновича: суд продолжил заседание

Новости » Общество    29.10.2018 - 11:21
Фото: заседание суда (РБК-Украина)
Фото: заседание суда (РБК-Украина)

Адвокат Солодко начал высказывать свои замечания по данному делу

В Подольском райсуде Киева сегодня, 29 октября, продолжили рассмотрение по сути дела экс-министра юстиции Александра Лавриновича. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Адвокат Солодко начал высказывать свои замечания по данному делу. Как стало известно, следствие провело ряд экспертиз в досудебном расследовании на сумму 18 384 гривен.

Отметим, на прошедшем заседании прокуроры зачитали сокращенную версию обвинительного акта. Адвокат Лавриновича Евгений Солодко тогда заявил, что у него есть 40 вопросов к озвученному обвинительному акту.

Напомним, в прошлом году в сентябре Лавриновичу была избрана мера пресечения в виде ареста. Впоследствии Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката Лавриновича и отменил решение Печерского районного суда города Киева об избрании ему меры пресечения в виде ареста на 2 месяца. Уже в апреле этого года ГПУ передала данное дело в суд.

Напомним, в сентябре 2017 года в ГПУ называли Лавриновича соучастником "конституционного переворота".

Так, Лавриновича обвиняют в обнародовании текста решения Конституционного суда. Ему также инкриминируется то, что в 1996 году он без голосования Верховной рады опубликовал текст Конституции в редакции 1996 года.

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