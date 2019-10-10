Дело квартир для Нацгвардии: судья антикорсуда объяснила решение по Микитасю

Фото: Максим Микитась (facebook/novynarnia)

Микитася не арестовали, поскольку не считают, что он попытается покинуть Украину

Судья-спикер Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Вера Михайленко объяснила решение суда из-за отпущения под залог бывшего нардепа Максима Микитася, который фигурирует в деле о квартирах для Национальной гвардии. Об этом передает пресс-служба ВАКС.

В частности, 8 октября 2019 был обнародован полный текст постановления залога бывшему народному депутату (Максиму Микитасю, - ред.) в деле о завладении недвижимостью Национальной гвардии. Микитася 4 октября 2019 отпустили под залог в размере 5,5 млн гривен. Хотя сторона обвинения просила залог в размере 300 000 000 гривен.

Отказ арестовать подозреваемого судья объяснила тем, что досудебное расследование преступления длилось год и Микитась не избегал его.

"При этом в мае 2019 года были объявлены первые подозрения должностным лицам ООО "Укрбуд Девелопмент". Это позволяло подозреваемому предположить, что ему также может быть сообщено о подозрении. Однако с мая 2019 года подозреваемый неоднократно находился за границей и всегда возвращался в Украину. Он не перевозил семью и не перевел свои активы за границу, что указывает на его намерение пребывать в Украине", - отметили в пресс-службе.

В суде добавили, что прокурор должен доказать наличие рисков, в частности, риск сокрытия подозреваемого, его воздействия на свидетелей, уничтожения доказательств,

"В данном случае, сторона обвинения не доказала наличия соответствующих рисков, которые бы свидетельствовали, что единственной достаточной мерой является именно содержание под стражей. Обвинение не предоставило следственному судье доказательств того, что подозреваемый злоупотреблял своими правами или уклонялся от вызовов и явки в органы досудебного расследования", - уточнили в антикорсуде.

Что касается залога, то при определении его размера следственный судья учел данные о личности подозреваемого, его возраст, его семейное положение, прочные социальные связи, имущественное положение, обстоятельства уголовного правонарушения, в совершении которого он подозревается, а также то, что он подозревается в совершении уголовного правонарушения, которое отнесено к категории особо тяжких.

"Заявленный обвинением размер залога в размере 300 000 000 гривен следователь судья счел непомерным и таким, что не соответствует доказанным рискам. Также в этом деле невозможно было приравнять размер залога к вероятной сумме ущерба, которая положена в основу подозрения, так как реальных средств общество не получало, земельный участок, на котором строился жилой дом для военнослужащих не перешел в собственность компании или подозреваемому", - поясняет судья-спикер.

В суде добавили, что подозреваемый обязался прибывать по первому вызову детектива, следственного судьи, прокурора, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать свои паспорта, и носить электронное средство контроля.

"В случае нарушения любого из этих обязательств ор может быть взят под стражу", - подытожила Вера Михайленко.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило Микитасю о подозрении в организации завладения чужим имуществом. Установлено, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, в сговоре с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика и другими лицами, организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Национальной гвардии Украины.

Нацгвардия должна была получить в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева 50 апартаментов и 30 паркомест в жилом комплексе, однако в 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева.