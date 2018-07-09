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Интервью

Дело Крысина: защита обвиняет судью в предвзятости

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 12:44
Фото: Юрий Крисін (РБК-Украина)
Фото: Юрий Крисін (РБК-Украина)

Заседание началось с технических неполадок

Сегодня, 9 июля, в Дарницком районном суде Киева защита Юрия Крысина обвинила судью Леонтюк в предвзятости и управляемости. Об этом заявил адвокат Игорь Василенко в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я считаю, что судья Леонтюк предвзята. Соответствующее изложено в заявлении на 7 страниц к Высшему совету правосудия", - сказал адвокат.

Вместе с тем, прокурор Юлия Малашич отметила, что признаков управляемости судьей со стороны прокуратуры нет.

"По управляемости судьи Леонтюк... Хочу высказать свое мнение. Поведение судьи Леонтюк свидетельствует о том, что она заняла принципиальную позицию по данному делу", - заявила она.

Прокурор также отметила, что защита систематически игнорирует и не посещает судебные заседания.

Судья Щасная Татьяна сообщила, что сегодняшнее рассмотрение отвода судьи Леонтюк по делу Крысина начался с технических неполадок. В течение 10 минут продолжался технический перерыв из-за того, что Крысин не мог разобраться с видеосвязью. После перерыва заседание было продолжено.

Защита просила присоединить заявление относительно того, что Крысин не мог участвовать в заседании не из субъективных причин.

Напомним, на прошлом заседании в пятницу защита заявила отвод судье Леонтюк. Также на одном из предыдущих заседаний в суде не удалось зачитать обвинительный акт в связи с отсутствием интернета.

Ранее прокурор Юлия Малашич заявила, что дело Юрия Крысина могут начать рассматривать заново с подготовительного заседания из-за того, что судья Леонтюк с сентября уходит на пенсию.

13 июня Крысину изменили условный срок на 5 лет заключения.

Существует риск, что судья не успеет рассмотреть дело Крысина до конца, - прокурор Защита будет предпринимать все действия, чтобы приговор Крысину объявлен не был, - прокурор
Теги публикации: заседание суда, отвод судей, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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