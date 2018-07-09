Дело Крысина: защита обвиняет судью в предвзятости

Заседание началось с технических неполадок
Сегодня, 9 июля, в Дарницком районном суде Киева защита Юрия Крысина обвинила судью Леонтюк в предвзятости и управляемости. Об этом заявил адвокат Игорь Василенко в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.
"Я считаю, что судья Леонтюк предвзята. Соответствующее изложено в заявлении на 7 страниц к Высшему совету правосудия", - сказал адвокат.
Вместе с тем, прокурор Юлия Малашич отметила, что признаков управляемости судьей со стороны прокуратуры нет.
"По управляемости судьи Леонтюк... Хочу высказать свое мнение. Поведение судьи Леонтюк свидетельствует о том, что она заняла принципиальную позицию по данному делу", - заявила она.
Прокурор также отметила, что защита систематически игнорирует и не посещает судебные заседания.
Судья Щасная Татьяна сообщила, что сегодняшнее рассмотрение отвода судьи Леонтюк по делу Крысина начался с технических неполадок. В течение 10 минут продолжался технический перерыв из-за того, что Крысин не мог разобраться с видеосвязью. После перерыва заседание было продолжено.
Защита просила присоединить заявление относительно того, что Крысин не мог участвовать в заседании не из субъективных причин.
Напомним, на прошлом заседании в пятницу защита заявила отвод судье Леонтюк. Также на одном из предыдущих заседаний в суде не удалось зачитать обвинительный акт в связи с отсутствием интернета.
Ранее прокурор Юлия Малашич заявила, что дело Юрия Крысина могут начать рассматривать заново с подготовительного заседания из-за того, что судья Леонтюк с сентября уходит на пенсию.
13 июня Крысину изменили условный срок на 5 лет заключения.