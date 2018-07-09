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Інтерв'ю

Справа Крисіна: захист звинувачує суддю в упередженості

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 12:44
Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна)
Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна)

Засідання почалось з технічних неполадок

Сьогодні,  9 липня, у Дарницькому районному суді Києва захист Юрія Крисіна звинуватив суддю Леонтюк в упередженості та керованості. Про це заявив адвокат Ігор Василенко у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.  

"Я вважаю, що суддя Леонтюк упереджена. Відповідне викладено у заяві на 7 сторінок до Вищої ради правосуддя", - сказав адвокат.

Разом з тим, прокурор Юлія Малашич наголосила, що ознак керованості суддею з боку прокуратури немає.

"Щодо керованості судді Леонтюк... Хочу висловити свою думку. Поведінка  судді Леонтюк свідчить про те, що вона зайняла принципову позицію по даній справі", - заявила вона.

Прокурор також відзначила, що захист систематично ігнорує і не відвідує судові засідання.

Суддя Щасна Тетяна повідомила, що сьогоднішній розгляд відводу судді Леонтюк по справі Крисіна розпочався з технічних неполадок. Протягом 10 хвилин тривала технічна перерва через те, що Крисін не міг розібратись із відеозв'язком. Після перерви засідання було продовжено.

Захист просив приєднати заяву щодо того, що Крисін не міг брати участь у засіданні не з суб'єктивних причин.

Нагадаємо, на минулому засіданні у п'ятницю захист заявив відвід судді Леонтюк. Також на одному із попередніх засідань в суді не вдалося зачитати обвинувальний акт у зв'язку з відсутністю інтернету.

Раніше прокурор Юлія Малашич заявила, що справу Юрія Крисіна можуть почати розглядати наново з підготовчого засідання через те, що суддя Леонтюк з вересня йде на пенсію.

13 червня Крисіну змінили умовний термін на 5 років ув'язнення.

Існує ризик, що суддя не встигне розглянути справу Крисіна до кінця, - прокурор Захист буде вживати всі дії, щоб вирок Крисіну оголошений не був, - прокурор
Теги публікації: заседание суда, отвод судей, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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