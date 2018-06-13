Дело Крысина: защита будет подавать кассационную жалобу

Сторона защиты имеет право подать кассационную жалобу в течение 3 месяцев

Адвокат Юрия Крысина Игорь Василенко заявил, что будет подавать кассационную жалобу. Об этом адвокат сообщил в комментарии журналистам после заседания, передает корреспондент РБК-Украина.



"Мы будем подавать кассационную жалобу, я буду подавать жалобу в Верховный суд, а затем в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. - ред.", - сказал адвокат.



Отметим, сторона защиты имеет право подать кассационную жалобу в течение 3 месяцев с момента приговора.

Напомним, в декабре 2017 года Шевченковский районный суд города Киева признал Юрия Крысина виновным в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

По приговору суда, Крысину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года. Впоследствии ГПУ подала в суд апелляционную жалобу на приговор Крысину.

Сегодня, 13 июня, Крысину изменили условный срок на 5 лет заключения.