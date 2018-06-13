Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Справа Крисіна: захист подаватиме касаційну скаргу

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 20:02
Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна)
Фото: Юрій Крисін (РБК-Україна)

Сторона захисту має право подати касаційну скаргу протягом 3 місяців

Адвокат Юрія Крисіна Ігор Василенко заявив, що буде подавати касаційну скаргу. Про це адвокат повідомив у коментарі журналістам після засідання, передає кореспондент РБК-Україна.  

"Ми будемо подавати касаційну скаргу, я буду подавати скаргу до Верховного суду, а потім до ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини. - ред.", - сказав адвокат.

Зазначимо, сторона захисту має право подати касаційну скаргу протягом 3 місяців з моменту вироку.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Шевченківський районний суд міста Києва визнав Юрія Крисіна винним у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.

За вироком суду, Крисіну призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі умовно із звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки. Згодом ГПУ подала до суду апеляційну скаргу на вирок Крисіну.

Сьогодні, 13 червня, Крисіну змінили умовний термін на 5 років ув'язнення.

Апеляційний суд почав засідання у справі Крисіна Колишній доброволець АТО заявив, що він був виконавцем "убивства" Бабченка
Теги публікації: журналисты, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Запустили в голову пляшкою": у Києві роми напали на підлітка
"Чемпіонат війни": художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018
"Вам нагадати, що ви одружений": Юрій Горбунов "засвітився" в компанії чотирьох красунь (фото)
"Їхала в пологовий будинок з температурою": Олена Шоптенко розповіла про пологи
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся