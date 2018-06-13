Справа Крисіна: захист подаватиме касаційну скаргу

Сторона захисту має право подати касаційну скаргу протягом 3 місяців

Адвокат Юрія Крисіна Ігор Василенко заявив, що буде подавати касаційну скаргу. Про це адвокат повідомив у коментарі журналістам після засідання, передає кореспондент РБК-Україна.



"Ми будемо подавати касаційну скаргу, я буду подавати скаргу до Верховного суду, а потім до ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини. - ред.", - сказав адвокат.



Зазначимо, сторона захисту має право подати касаційну скаргу протягом 3 місяців з моменту вироку.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Шевченківський районний суд міста Києва визнав Юрія Крисіна винним у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.

За вироком суду, Крисіну призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі умовно із звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки. Згодом ГПУ подала до суду апеляційну скаргу на вирок Крисіну.

Сьогодні, 13 червня, Крисіну змінили умовний термін на 5 років ув'язнення.