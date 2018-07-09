Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.92
Межбанк BID 30.9
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.92
Межбанк BID 30.9
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Дело Крысина: суд не удовлетворил отвод судьи

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 13:57
Фото: Юрий Крисін (РБК-Украина)
Фото: Юрий Крисін (РБК-Украина)

Прокуратура будет просить бесплатного адвоката, если защитники и в дальнейшем не будут появляться на заседаниях

Сегодня, 9 июля, в Дарницком суде Киева судья Щасная Татьяна не удовлетворила отвод судье Леонтюк в деле Юрия Крысина. Об этом судья Щасная заявила в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд постановил отказать в удовлетворении заявления обвиняемого об отводе судьи Леонтюк. Доводы обвинения не доказывают оснований для отвода судьи Леонтюк. Отвод защиты не содержит объективных данных. Постановление обжалованию не подлежит",- сказала судья.

Прокурор Юлия Малашич по делу Юрия Крысина заявила, что будет настаивать на присутствии бесплатного адвоката на время чтения обвинительного акта, если защитники Крысина не явятся на судебное заседание.

"Данные защиты не могут свидетельствовать о предвзятости и ангажированности судьи. В данном случае защитники пытаются компрометировать судью через ее родственников. Сейчас в отношении того, что прокуроры имеют рычаги влияния на судью - смехотворное обвинение. Надеемся, что завтра начнем зачитывать обвинительный акт. Надеемся, что начнем судебное следствие. Если защитники в очередной раз предпримут саботаж и не явятся на заседание, то мы будем настаивать на том, чтобы именно на зачитывании обвинительного акта присутствовал бесплатный адвокат ", - сказала прокурор.

Напомним, 13 июня Крысину изменили условный срок на 5 лет заключения.

Ранее прокурор Малашич заявила, что дело Юрия Крысина могут начать рассматривать заново с подготовительного заседания из-за того, что судья Леонтюк с сентября уходит на пенсию.

Дело Крысина: защита обвиняет судью в предвзятости Существует риск, что судья не успеет рассмотреть дело Крысина до конца, - прокурор
Теги публикации: отвод судей, Юрий Крысин, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь