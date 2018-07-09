Дело Крысина: суд не удовлетворил отвод судьи

Прокуратура будет просить бесплатного адвоката, если защитники и в дальнейшем не будут появляться на заседаниях

Сегодня, 9 июля, в Дарницком суде Киева судья Щасная Татьяна не удовлетворила отвод судье Леонтюк в деле Юрия Крысина. Об этом судья Щасная заявила в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд постановил отказать в удовлетворении заявления обвиняемого об отводе судьи Леонтюк. Доводы обвинения не доказывают оснований для отвода судьи Леонтюк. Отвод защиты не содержит объективных данных. Постановление обжалованию не подлежит",- сказала судья.

Прокурор Юлия Малашич по делу Юрия Крысина заявила, что будет настаивать на присутствии бесплатного адвоката на время чтения обвинительного акта, если защитники Крысина не явятся на судебное заседание.

"Данные защиты не могут свидетельствовать о предвзятости и ангажированности судьи. В данном случае защитники пытаются компрометировать судью через ее родственников. Сейчас в отношении того, что прокуроры имеют рычаги влияния на судью - смехотворное обвинение. Надеемся, что завтра начнем зачитывать обвинительный акт. Надеемся, что начнем судебное следствие. Если защитники в очередной раз предпримут саботаж и не явятся на заседание, то мы будем настаивать на том, чтобы именно на зачитывании обвинительного акта присутствовал бесплатный адвокат ", - сказала прокурор.

Напомним, 13 июня Крысину изменили условный срок на 5 лет заключения.

Ранее прокурор Малашич заявила, что дело Юрия Крысина могут начать рассматривать заново с подготовительного заседания из-за того, что судья Леонтюк с сентября уходит на пенсию.