Справа Крисіна: суд не задовольнив відвід судді

Прокуратура проситиме безоплатного адвоката, якщо захисники й надалі не з'являтимуться на засіданнях

Сьогодні, 9 липня, у Дарницькому суді Києва суддя Щасна Тетяна не задовольнила відвід судді Леонтюк у справі Юрія Крисіна. Про це суддя Щасна заявила у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Суд ухвалив відмовити у задоволенні заяви обвинуваченого про відвід судді Леонтюк. Доводи обвинувачення не доводять підстав для відводу судді Леонтюк. Відвід захисту не містить об'єктивних даних. Ухвала оскарженню не підлягає",- сказала суддя.

Прокурор Юлія Малашич по справі Юрія Крисіна заявила, що наполягатиме на присутності безоплатного адвоката на зачитуванні обвинувального акту, якщо захисники Крисіна не з'являться на судове засідання.

"Дані захисту не можуть свідчити про упередженість і заангажованість судді. В даному випадку захисники намагаються компрометувати суддю через її родичів. Наразі відносно того, що прокурори мають важелі впливу на суддю - сміхотворне звинувачення. Маємо надію, що завтра розпочнемо читати обвинувальний акт. Маємо надію, що розпочнемо судове слідство. Якщо захисники вчергове вчинять саботаж і не з’являться на засідання, то ми будемо наполягати на тому, щоб саме на зачитування обвинувачувального акту був присутній безоплатний адвокат", - сказала прокурор.

Нагадаємо, 13 червня Крисіну змінили умовний термін на 5 років ув'язнення.

Раніше прокурор Малашич заявила, що справу Юрія Крисіна можуть почати розглядати наново з підготовчого засідання через те, що суддя Леонтюк з вересня йде на пенсію.