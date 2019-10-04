Дело Корвалола может рассматриваться и в международных инстанциях, - юрист

После исчерпания национальных способов защиты прав интеллектуальной собственности компания-правообладатель ТМ "Корвалол" ("Фармак") может обратиться за защитой своих прав в международные инстанции. Такое мнение высказал юрист в сфере прав интеллектуальной собственности, адвокат, партнер Arzinger Тарас Кислый в интервью СМИ.

"Такая возможность есть. В современной истории украинской юриспруденции подобные случаи были. Конечно, каждое дело индивидуально. Случаи обращения в Европейский суд по правам человека или инициирования международного инвестиционного спора имели место и зачастую приносили положительный результат для инициатора такого процесса", - отметил эксперт.

По его словам, в Украине были случаи, когда из-за коррупционной составляющей компании проигрывали, а затем восстанавливали справедливость в международных судах.

"В моей практике были ситуации, когда клиент проигрывал все судебные инстанции, а потом выяснялось, что решения принимались на основании "коррупционных рычагов влияния". Так, бывает, к сожалению, суды не всегда принимают решения, руководствуясь исключительно нормами права. В разных обстоятельствах можно найти действенный инструментарий, при помощи которого можно восстановить справедливость. В этом контексте важно, чтобы клиент был заинтересован идти до конца. Если он настроен серьезно, а юристы профессионально взялись за дело, то шансы добиться справедливости даже спустя 15 лет существенно высоки", - считает Тарас Кислый.

Напомним, как заявил директор по правовому обеспечению ПАО "Фармак" Дмитрий Таранчук, не может быть никакой монополии на производство лекарственного препарата "Корвалол", но любой производитель обязан выпускать такой препарат под собственной торговой маркой, так как ПАО "Фармак" принадлежит право интеллектуальной собственности на торговую марку "Корвалол".

Как ранее сообщалось, более 15 лет "Фармак" пытается защитить уникальность торговой марки "Корвалол Corvalolum". Это название компания зарегистрировала в Украине еще в 1993 году. Препарат был признан хорошо известным, однако конкурент на рынке - фармацевтическая компания "Дарница" - начала выпускать лекарственное средство под названием "Корвалол-Дарница".