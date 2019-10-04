Справа Корвалолу може розглядатися і в міжнародних інстанціях, - юрист

Після вичерпання національних засобів захисту прав інтелектуальної власності компанія-власник ТМ "Корвалол" ("Фармак") може звернутися за захистом своїх прав у міжнародні інстанції. Таку думку висловив юрист у сфері прав інтелектуальної власності, адвокат, партнер Arzinger Тарас Кислий в інтерв'ю ЗМІ.

"Така можливість є. У сучасній історії української юриспруденції подібні випадки були. Звичайно, кожна справа індивідуально. Випадки звернення в Європейський суд з прав людини або ініціювання міжнародного інвестиційного спору мали місце і часто приносили позитивний результат для ініціатора такого процесу", - зазначив експерт.

За його словами, в Україні були випадки, коли через корупційну складову компанії програвали, а потім відновлювали справедливість у міжнародних судах.

"У моїй практиці були ситуації, коли клієнт програвав всі судові інстанції, а потім з'ясовувалося, що рішення приймалися на підставі "корупційних важелів впливу". Так, буває, на жаль, суди не завжди приймають рішення, керуючись виключно нормами права. У різних обставинах можна знайти дієвий інструментарій, за допомогою якого можна відновити справедливість. У цьому контексті важливо, щоб клієнт був зацікавлений йти до кінця. Якщо він налаштований серйозно, а юристи професійно взялися за справу, то шанси домогтися справедливості навіть через 15 років істотно високі", - вважає Тарас Кислий.

Нагадаємо, як заявив директор з правового забезпечення ПАТ "Фармак" Дмитро Таранчук, не може бути ніякої монополії на виробництво лікарського препарату "Корвалол", але будь-який виробник зобов'язаний випускати такий препарат під власною торговою маркою, так як ПАТ "Фармак" належить право інтелектуальної власності на торговельну марку "Корвалол".

Як раніше повідомлялося, понад 15 років "Фармак" намагається захистити унікальність торгової марки "Корвалол Corvalolum". Цю назва компанія зареєструвала в Україні ще в 1993 році. Препарат був визнаний добре відомим, однак конкурент на ринку - фармацевтична компанія "Дарниця" - почала випускати лікарський засіб під назвою "Корвалол-Дарниця".