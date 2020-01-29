Дело о взятках в Институте рака передали в суд

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По делу о коррупции в Институте рака завершено досудебное расследование

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Национального института рака Министерства здравоохранения, которые организовали схему собственного обогащения за счет онкобольных пациентов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что по этому делу завершено досудебное расследование. Досудебным расследованием установлено, что заведующий поликлинического отделения Национального института рака организовал и совместно с врачом-онкологом этого института создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатное лечение.