Дело о взятках в Институте рака передали в суд

По делу о коррупции в Институте рака завершено досудебное расследование
Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Национального института рака Министерства здравоохранения, которые организовали схему собственного обогащения за счет онкобольных пациентов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Отмечается, что по этому делу завершено досудебное расследование. Досудебным расследованием установлено, что заведующий поликлинического отделения Национального института рака организовал и совместно с врачом-онкологом этого института создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатное лечение.
Пострадавшими в уголовном производстве признано 5 граждан, которые проходили лечение в институте, и которым нанесен материальный ущерб на сумму около 40 тыс. гривен.
"Прокуратурой города Киева согласовано обвинительный акт в указанном уголовном производстве, который направлен в Голосеевский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее по этому делу следователи полиции Киева сообщили о подозрении заведующему отделением и врачу-онкологу по требованию оплаты медикаментов, которые выдаются пациентам бесплатно Суд взял под стражу двух врачей Института рака.
После этого Министерство здравоохранения Украины приняло решение о проведении комплексной комиссионной проверки Национального института рака, на время которой будет отстранена от должности директор института Елена Колесник.