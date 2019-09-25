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В Киеве арестовали сотрудников Института рака за взятки

Новости » Общество    25.09.2019 - 17:07
В Киеве арестовали сотрудников Института рака за взятки
Иллюстративное фото: врачи (Christopher Furlong/Getty Images)

Врачи вымогали у пациентов деньги за бесплатные препараты

Суд взял под стражу двух врачей Института рака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.

Следователи полиции Киева сообщили о подозрении заведующему отделением и врачу-онкологу. Врачи требовали заплатить за медикаменты, которые выдаются пациентам бесплатно.

По словам сотрудников столичной полиции, заведующий отделением разработал соответствующий план, согласно которому врач-онколог сообщал пациентам, что бесплатных медпрепаратов в лечебном заведении нет и они должны самостоятельно заплатить за эти лекарства.

"Больные оплачивали за один курс химиотерапии от 1 500 до 18 000 гривен", - рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с внесением залога в размере более 160 560 гривен каждому.

Как ранее сообщало РБК-Украина, в Киевском институте рака врачи требовали с пациентов деньги за бесплатные медикаменты, в том числе под видом благотворительной помощи. Злоумышленники убеждали больных, что количество медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничена.

Напомним, в августе правоохранители провели обыски в ИР и обнаружили документацию, которая подтверждает причастность врачей к вымогательству взяток от пациентов.

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