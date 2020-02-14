Дело Кернеса направили в суд Полтавы

Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)

13 февраля Полтавский апелляционный суд передал материалы производства

Дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников будет рассматривать Киевский районный суд города Полтавы. Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

Сообщается, что судьей по делу Кернеса и его охранников - Виталия Блинника и Евгения Смицкого, согласно результатам автоматического распределения, будет Владимир Шиян.

Напомним, дело против Геннадия Кернеса и его охранников, которых подозревали в незаконном лишении свободы и угрозах убийством сторонникам Майдана, расследовалось с февраля 2014 года.

В августе 2018 года Киевский районный суд Полтавы закрыл дело. Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию и открыла уголовное производство против судьи, который вынес такое решение. Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко также заявлял, что Кернес обращался к народным депутатам за помощью в закрытии уголовного дела.

31 января Полтавский апелляционный суд отменил решение о закрытии дела и направил уголовное производство в Киевский районный суд Полтавы.