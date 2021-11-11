UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дело хакеров Armagedon: восемь бывших сотрудников СБУ подозревают в госизмене

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральная прокуратура заочно сообщила о подозрении 8 бывшим сотрудникам СБУ - ныне офицерам ФСБ - в государственной измене. Они имеют отношение к хакерской группировке Armagedon, которая осуществила более 5 тысяч кибератак на госорганы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, бывшие сотрудники главного управления СБУ в Автономной Республике Крым занимались информационной безопасностью. После перехода на сторону оккупантов они обеспечивали разведывательно-подрывную деятельность против Украины именно в киберсфере.

Следствие собрало доказательства, что бывшие сотрудники СБУ привлекали хакеров для совершения кибератак на государственные органы и телекоммуникационные сети Украины с целью сбора информации, в том числе с ограниченным доступом. Они также похищали персональные данные сотрудников правоохранительных органов, военных, блокировали работу госучреждений и проводили акции в интересах российской разведки.

В ходе расследования установлено, что бывшие сотрудники СБУ имели отношение к созданию специального проекта ФСБ - хакерской группировке Armageddon. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, ранее СБУ установила хакеров группировки Armagedon, члены которой осуществили более 5 тысяч кибератак на государственные органы Украины. В ее состав входили офицеры "Крымского" ФСБ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныКибератака