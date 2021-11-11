Дело хакеров Armagedon: восемь бывших сотрудников СБУ подозревают в госизмене

Генеральная прокуратура заочно сообщила о подозрении 8 бывшим сотрудникам СБУ - ныне офицерам ФСБ - в государственной измене. Они имеют отношение к хакерской группировке Armagedon , которая осуществила более 5 тысяч кибератак на госорганы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следствия, бывшие сотрудники главного управления СБУ в Автономной Республике Крым занимались информационной безопасностью. После перехода на сторону оккупантов они обеспечивали разведывательно-подрывную деятельность против Украины именно в киберсфере.

Следствие собрало доказательства, что бывшие сотрудники СБУ привлекали хакеров для совершения кибератак на государственные органы и телекоммуникационные сети Украины с целью сбора информации, в том числе с ограниченным доступом. Они также похищали персональные данные сотрудников правоохранительных органов, военных, блокировали работу госучреждений и проводили акции в интересах российской разведки.

В ходе расследования установлено, что бывшие сотрудники СБУ имели отношение к созданию специального проекта ФСБ - хакерской группировке Armageddon. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.