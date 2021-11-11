ru ua
Чт, 11 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Дело хакеров Armagedon: восемь бывших сотрудников СБУ подозревают в госизмене

Новина українською →
Киев, Четверг 11 ноября 2021 17:49
Дело хакеров Armagedon: восемь бывших сотрудников СБУ подозревают в госизмене Фото: по делу хакерской группы Armagedon объявили подозрение бывшим сотрудникам СБУ (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральная прокуратура заочно сообщила о подозрении 8 бывшим сотрудникам СБУ - ныне офицерам ФСБ - в государственной измене. Они имеют отношение к хакерской группировке Armagedon, которая осуществила более 5 тысяч кибератак на госорганы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, бывшие сотрудники главного управления СБУ в Автономной Республике Крым занимались информационной безопасностью. После перехода на сторону оккупантов они обеспечивали разведывательно-подрывную деятельность против Украины именно в киберсфере.

Следствие собрало доказательства, что бывшие сотрудники СБУ привлекали хакеров для совершения кибератак на государственные органы и телекоммуникационные сети Украины с целью сбора информации, в том числе с ограниченным доступом. Они также похищали персональные данные сотрудников правоохранительных органов, военных, блокировали работу госучреждений и проводили акции в интересах российской разведки.

В ходе расследования установлено, что бывшие сотрудники СБУ имели отношение к созданию специального проекта ФСБ - хакерской группировке Armageddon. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, ранее СБУ установила хакеров группировки Armagedon, члены которой осуществили более 5 тысяч кибератак на государственные органы Украины. В ее состав входили офицеры "Крымского" ФСБ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Кибератака
NEWS
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
Меркель призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку