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Справа хакерів Armagedon: вісім колишніх співробітників СБУ підозрюють у держзраді

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 17:49
Справа хакерів Armagedon: вісім колишніх співробітників СБУ підозрюють у держзраді Фото: у справі хакерської групи Armagedon оголосили підозру колишнім співробітникам СБУ (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральна прокуратура заочно повідомила про підозру 8 колишнім співробітникам СБУ - нині офіцерам ФСБ - у державній зраді. Вони мають відношення до хакерського угруповання Armagedon, яка здійснила понад 5 тисяч кібератак на держоргани України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, колишні співробітники Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим займалися інформаційною безпекою. Після переходу на бік окупантів вони забезпечували розвідувально-підривну діяльність проти України саме в кіберсфері.

Слідство зібрало докази, що колишні співробітники СБУ залучали хакерів для здійснення кібератак на державні органи та телекомунікаційні мережі України з метою збору інформації, в тому числі з обмеженим доступом. Вони також викрадали персональні дані співробітників правоохоронних органів, військових, блокували роботу держустанов і проводили акції в інтересах російської розвідки.

В ході розслідування встановлено, що колишні співробітники СБУ мали відношення до створення спеціального проєкту ФСБ - хакерського угруповання Armageddon. Їм пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Нагадаємо, раніше СБУ встановила хакерів угруповання Armagedon, члени якого здійснили понад 5 тисяч кібератак на державні органи України. До її складу входили офіцери "Кримського" ФСБ.

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