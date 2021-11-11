Справа хакерів Armagedon: вісім колишніх співробітників СБУ підозрюють у держзраді

Генеральна прокуратура заочно повідомила про підозру 8 колишнім співробітникам СБУ - нині офіцерам ФСБ - у державній зраді. Вони мають відношення до хакерського угруповання Armagedon , яка здійснила понад 5 тисяч кібератак на держоргани України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, колишні співробітники Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим займалися інформаційною безпекою. Після переходу на бік окупантів вони забезпечували розвідувально-підривну діяльність проти України саме в кіберсфері.

Слідство зібрало докази, що колишні співробітники СБУ залучали хакерів для здійснення кібератак на державні органи та телекомунікаційні мережі України з метою збору інформації, в тому числі з обмеженим доступом. Вони також викрадали персональні дані співробітників правоохоронних органів, військових, блокували роботу держустанов і проводили акції в інтересах російської розвідки.

В ході розслідування встановлено, що колишні співробітники СБУ мали відношення до створення спеціального проєкту ФСБ - хакерського угруповання Armageddon. Їм пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.