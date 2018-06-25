Обвиняемый, находясь на указанной должности, оказывал помощь оккупационным властям

Дело о госизмене "министра здравоохранения" Крыма передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК).

"25 июня обвинительный акт направлено в Апелляционный суд города Киева для решения вопроса об определении подсудности, в порядке, предусмотренном ст. 12 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" и дальнейшего рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Так, прокуратурой АРК и Главным управлением Службы безопасности Украины в АРК завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения так называемым "Министром здравоохранения Республики Крым" уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, находясь на указанной должности, оказывал помощь оккупационным властям путем содействия в организации проведения незаконного референдума о независимости полуострова, а также преклонение жителей Крыма к приобретении гражданства Российской Федерации, что подтверждено добытыми доказательствами, в частности, заключениями экспертиз (портретной и лингвистической), показаниями свидетелей.

Напомним, ранее сообщалось, что заседание по делу "министра здравоохранения АР Крым" призначено на 21 июня