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Справу про держзраду "міністра охорони здоров'я" Криму передали в суд

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 18:58
Фото: прокуратура АРК (РБК-Україна)
Фото: прокуратура АРК (РБК-Україна)

Обвинувачений, перебуваючи на вказаній посаді, надавав допомогу окупаційній владі

Справу про держзраду "міністра охорони здоров'я" Криму передали в суд. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим (АРК).

"25 червня обвинувальний акт направлено до Апеляційного суду міста Києва для вирішення питання щодо визначення підсудності, в порядку, передбаченому ст. 12 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та подальшого розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

Так, прокуратурою АРК та Головним управлінням Служби безпеки України в АРК завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення так званим "Министром здравоохранения Республики Крым" кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, перебуваючи на вказаній посаді, надавав допомогу окупаційній владі шляхом сприяння в організації проведення незаконного референдуму про незалежність півострова, а також схиляння мешканців Криму до набуття громадянства Російської Федерації, що підтверджено здобутими доказами, зокрема, висновками експертиз (портретної і лінгвістичної), показаннями свідків.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що засідання у справі "міністра охорони здоров'я АР Крим" призначено на 21 червня

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Теги публікації: Крим, госизмена, Крим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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