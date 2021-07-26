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Справа Гандзюк: суд відхилив скарги захисту Мангера і Левіна і залишив їх у СІЗО

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Київ, Понеділок 26 липня 2021 17:06
Справа Гандзюк: суд відхилив скарги захисту Мангера і Левіна і залишив їх у СІЗО Фото: Владислав Мангер, фігурант справи Гандзюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Київський апеляційний суд відхилив скарги захисту підозрюваних у справі про нападі на активістку Катерину Гандзюк Владиславу Мангеру та Олексію Левіну про продовження утримання їх під вартою до 28 серпня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту - без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці червня Дніпровський районний суд Києва продовжив утримання під вартою Мангеру і Левіну до 28 серпня без визначення розміру застави. Захист обвинувачених подав апеляцію на це рішення.

Напад на Гандзюк стався 31 Липня 2018 року поблизу її будинку в Херсоні. Активістку облили кислотою. Вона була доставлена в реанімаційне відділення, опіки склали більше 40% тіла. 4 листопада Катерина померла.

Зазначимо, у жовтні 2020 року суд у справі Гандзюк визнав винним у приховуванні злочину Ігоря Павловського. Однак він пішов на угоду зі слідством, тому був звільнений від відбування терміну з випробувальним терміном на 1 рік.

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