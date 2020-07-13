Дело Гандзюк: суд оставил под стражей Мангера

Владислав Мангер просил отпустить его из-под стражи
Киевский апелляционный суд оставил под стражей главу Херсонской ОГА Владислава Мангера. Его подозревают в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
Об этом сообщает "Громадське".
Во время судебного заседания Мангер просил выпустить его из-под стражи. При этом он отметил, что к убийству Гандзюк причастна Служба безопасности Украины, в частности генерал Даниил Доценко.
В свою очередь, прокурор по делу Андрей Синюк просил оставить главу Херсонской ОГА под стражей.
Напомним, суд продлил расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк до 29 июля.
Кроме того, в середине июня Мангера взяли под стражу без права внесения залога.