Дело Гандзюк: суд по Мангеру перенесли на завтра

Печерский райсуд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Заседание состоится завтра, 17 июня.

Об этом сообщают "Ґрати".

Заседание перенесли, чтобы адвокаты подозреваемого в организации нападения на Катерину Гандзюк смогли ознакомиться с материалами дела.

"Судья Татьяна Ильева удовлетворила ходатайство защитников Мангера, которые просили время на ознакомление с материалами дела, и постановила продолжить заседание завтра, 17 июня", - говорится в сообщении.

Меру пресечения Мангеру рассматривали в закрытом заседании, о чем ходатайствовала прокуратура, в связи с тем, что на заседании должны исследовать результаты негласных следственных действий и обстоятельства угроз свидетелям в деле и их родным. Прокуратура считает, что к угрозам причастен Мангер, потому попросила изменить меру пресечения на безальтернативный арест.

Напомним, в 2018 году неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле ее дома. Она умерла 4 ноября 2018 года. Следствием установлено, что Левин получил заказ от Владислава Мангера на организацию нападения на Гандзюк, которая якобы мешала внедрять схемы по незаконной вырубке леса, а также подрывала авторитет Мангера в области.

Ранее Печерский районный суд разрешил принудительное задержание главы Херсонского областного совета.

Позже стало известно, что заседание перенесут после заявление защиты об отводе судей.