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Дело Гандзюк: суд перенес заседание суда по Мангеру

Новости » Общество     16.06.2020 - 17:11
Дело Гандзюк: суд перенес заседание суда по Мангеру
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Заседание перенесли из-за отвода судьей

Печерский районный суд города Киева сегодня должен был избрать меру пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру. Однако после заявление защиты об отводе судей заседание суда перенесли.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

По его словам, отвод судьей произошел из-за того, что на судебном заседании из 20 судей присутствовали только двое. При этом он добавил, что судья, которая подписала документы на принудительное задержание Мангера, присутствовала на заседании по избрании меры пресечения.

Он добавил, что пока неизвестно, когда состоится новое заседание суда. Об этом будет известно сегодня или завтра.

По его словам, Мангер чувствует себя хорошо. Сейчас он находится в больнице под присмотром врача.

Напомним, в 2018 году неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле ее дома. Она умерла 4 ноября 2018 года. Следствием установлено, что Левин получил заказ от Владислава Мангера на организацию нападения на Гандзюк, которая якобы мешала внедрять схемы по незаконной вырубке леса, а также подрывала авторитет Мангера в области.

Ранее Печерский районный суд разрешил принудительное задержание главы Херсонского областного совета.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Екатерина ГандзюкВладислав Мангер
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