Дело Гандзюк: обвиняемых оставили под стражей на два месяца

Обвиняемые в убийстве активистки Екатерины Гандзюк бывший глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и Алексей Левин останутся под стражей до 19 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook.

"Мангер и Левин остаются в СИЗО до 19.09", - сказано в посте.

Напомним, нападение на активистку произошло 31 июля 2018 года вблизи ее дома в Херсоне. Гандзюк облили серной кислотой, ожогами было поражено 40% тела. Девушку доставили в реанимационное отделение, но 4 ноября она умерла.

Фигурант дела об убийстве Гандзюк Игорь Павловский заявил, что инициатором нападения был Мангер. Он сказал, что мужчина заказал убийство Сергею Торбину.

Добавим, что Торбина в 2019 году приговорили к 6,5 годам тюрьмы за нападение на Гандзюк. Кроме него наказание отбывают Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов.