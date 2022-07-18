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Дело Гандзюк: обвиняемых оставили под стражей на два месяца

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Понедельник 18 июля 2022 21:17
Дело Гандзюк: обвиняемых оставили под стражей на два месяца Фото: Владислав Мангер, фигурант дела Гандзюк (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Обвиняемые в убийстве активистки Екатерины Гандзюк бывший глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и Алексей Левин останутся под стражей до 19 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook.

"Мангер и Левин остаются в СИЗО до 19.09", - сказано в посте.

Напомним, нападение на активистку произошло 31 июля 2018 года вблизи ее дома в Херсоне. Гандзюк облили серной кислотой, ожогами было поражено 40% тела. Девушку доставили в реанимационное отделение, но 4 ноября она умерла.

Фигурант дела об убийстве Гандзюк Игорь Павловский заявил, что инициатором нападения был Мангер. Он сказал, что мужчина заказал убийство Сергею Торбину.

Добавим, что Торбина в 2019 году приговорили к 6,5 годам тюрьмы за нападение на Гандзюк. Кроме него наказание отбывают Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов.

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Екатерина Гандзюк
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