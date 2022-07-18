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Справа Гандзюк: обвинувачених залишили під вартою на два місяці

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Понеділок 18 липня 2022 21:17
Справа Гандзюк: обвинувачених залишили під вартою на два місяці Фото: Владислав Мангер, фігурант справи Гандзюк (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Обвинувачені у вбивстві активістки Катерини Гандзюк колишній голова Херсонської облради Владислав Мангер та Олексій Левін залишаться під вартою до 19 вересня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільноту "Хто замовив Катю Гандзюк" у Facebook.

"Мангер і Левін залишаються в СІЗО до 19.09", - сказано у дописі.

Нагадаємо, напад на активістку стався 31 липня 2018 року поблизу її будинку у Херсоні. Гандзюк облили сірчаною кислотою, опіками було уражено 40% тіла. Дівчину доставили у реанімаційне відділення, але 4 листопада вона померла.

Фігурант справи про вбивство Гандзюк Ігор Павловський заявив, що ініціатором нападу був Мангер. Він сказав, що чоловік замовив вбивство Сергію Торбіну.

Додамо, що Торбина в 2019 році засудили до 6,5 років в'язниці за напад на Гандзюк. Крім нього покарання відбувають Микита Грабчуком, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Віктор Горбунов.

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Катерина Гандзюк
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