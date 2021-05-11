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Дело Гандзюк: Мангера и Левина оставили под стражей

Новина українською → Украина, Вторник 11 мая 2021 21:19
Дело Гандзюк: Мангера и Левина оставили под стражей Фото: Владислав Мангер, фигурант дела Гандзюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Днепровский районный суд Киева отказался менять меры пресечения подозреваемым по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владиславу Мангеру и Алексею Левину. Фигуранты дела будут находиться под стражей до 9 июля.

Об этом шла речь на заседании суда, которое транслировалось в YouTube.

Адвокаты Мангера просили суд изменить содержание под стражей на меру пресечения в виде личного обязательства или домашнего ареста. Защита Левина ходатайствовала о круглосуточном аресте с ношением электронного браслета.

Кроме того, сам Левин пожаловался, что во время пребывания под стражей он переболел коронавирусом, а ему якобы не оказывали надлежащей медицинской помощи.

Суд отклонил ходатайство адвокатов Мангера и Левина, и решил оставить подозреваемых под стражей без права внесения залога.

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года вблизи ее дома в Херсоне. Активистку облили кислотой. Она была доставлена в реанимационное отделение, ожоги составили более 40% тела. 4 ноября Екатерина умерла.

Напомним, в октябре 2020 года суд по делу Гандзюк признал виновным в сокрытии преступления Игоря Павловского. Однако он пошел на сделку со следствием, поэтому был освобожден от отбывания срока с испытательным сроком на 1 год.

Как писало РБК-Украина, Павловский рассказал, что инициатором нападения на Гандзюк был Мангер.

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