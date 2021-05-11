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Справа Гандзюк: Мангера та Левіна залишили під вартою

Новость на русском → Україна, Вівторок 11 травня 2021 21:19
Справа Гандзюк: Мангера та Левіна залишили під вартою Фото: Владислав Мангер, фігурант справи Гандзюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Дніпровський районний суд Києва відмовився змінювати запобіжні заходи підозрюваним у справі про напад на активістку Катерину Гандзюк Владиславу Мангеру та Олексію Левіну. Фігуранти справи будуть перебувати під вартою до 9 липня.

Про це йшлося на засіданні суду, яке транслювалося в YouTube.

Адвокати Мангера просили суд змінити тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання або домашнього арешту. Захист Левіна клопотав про цілодобовий арешт з носінням електронного браслета.

Крім того, сам Левін поскаржився, що під час перебування під вартою він перехворів на коронавірус, а йому нібито не надавали належної медичної допомоги.

Суд відхилив клопотання адвокатів і Мангера, і Левіна, і вирішив залишити підозрюваних під вартою без права внесення застави.

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року поблизу її будинку в Херсоні. Активістку облили кислотою. Вона була доставлена в реанімаційне відділення, опіки склали понад 40% тіла. 4 листопада Катерина померла.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року суд у справі Гандзюк визнав винним у приховуванні злочину Ігоря Павловського. Однак він пішов на угоду зі слідством, тому був звільнений від відбування терміну з іспитовим строком на 1 рік.

Як писало РБК-Україна, Павловський розповів, що ініціатором нападу на Гандзюк був Мангер.

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