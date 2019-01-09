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Дело экс-замглавы Укргазбанка передали в суд

Новости » Общество    09.01.2019 - 12:05
Дело экс-замглавы Укргазбанка передали в суд
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Банкир обвиняется в хищении 100 млн гривен  

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего замглавы правления "Укргазбанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генпрокуратуру.

Отметим, речь предположительно идет о бывшем топ-менеджере банка Алексее Омельяненко. Следствие установило, что в течение 2008-2010 годов он в сговоре с руководителем одной из дирекций банка организовал схему вывода государственных средств на счета фиктивной фирмы путем выдачи кредита на 100 млн гривен.

По результатам предварительного расследования прокурор направил обвинительный акт в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в апреле 2018 года экс-замглавы правления "Укргазбанка" взяли под стражу с возможностью внесения 40 млн гривен залога.

До этого ему сообщили о подозрении в фиктивном предпринимательстве и хищениях. В частности, он участвовал в схеме, в которой банк предоставил кредит 100 млн гривен под залог дома, который на период приватизации был оценен в 14,2 млн гривен, а на момент выдачи кредита - почти в 150 млн гривен.

 

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Новости Украины УкргазбанкГПУхищение
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