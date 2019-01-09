Справу екс-заступника голови Укргазбанку передали до суду

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Банкір звинувачується в розкраданні 100 млн гривень

Генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника голови правління "Укргазбанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генпрокуратуру.

Зазначимо, мова, ймовірно, йде про колишнього топ-менеджера банку Олексія Омельяненка. Слідство встановило, що протягом 2008-2010 років він у змові з керівником однієї з дирекцій банку організував схему виведення державних коштів на рахунки фіктивної фірми шляхом видачі кредиту на 100 млн гривень.

За результатами попереднього розслідування прокурор направив обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, в квітні 2018 року екс-заступника голови правління "Укргазбанку" взяли під варту з можливістю внесення 40 млн гривень застави.

До цього йому повідомили про підозру у фіктивному підприємництві і розкраданнях. Зокрема, він брав участь у схемі, в якій банк надав кредит 100 млн гривень під заставу будинку, який на період приватизації був оцінений в 14,2 млн гривень, а на момент видачі кредиту - майже в 150 млн гривень.