Дело экс-командира "Беркута" за разгон протеста в 2013 направлено в суд

Дело в отношении руководителя спецподразделения милиции за превышение власти в отношении участников акции протеста в "Гостином дворе" Киева в 2013 году направили в суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Речь идет об акции протеста 18 февраля 2013 года по поводу прекращения застройки архитектурного памятника "Гостиный двор" в Киеве и недопущения перестройки его на торгово-развлекательный комплекс.

"Завершено расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении командира ПМОП "Беркут" при ГУ МВД Украины в г. Киеве по подозрению в превышении власти, сопровождавшемся насилием во время проведения акции протеста у Гостиного Двора в г. Киеве во время проведения 18.02.2013 акции протеста", - говорится в сообщении.

Так, экс-командиру, его заместителю и подчиненным инкриминируется превышение власти и своих служебных полномочий во время акции протеста. Превышение полномочий заключалось в применении силы к участникам акции протеста и других прохожих граждан, в результате чего 11 лицам причинены телесные повреждения, а также безосновательно задержаны 40 человек, в том числе 2 народных депутата Украины.

"Других подозреваемых соучастников этих преступлений - заместителя командира полка милиции спецподразделения "Беркут" и начальника отдела охраны общественной безопасности одного из райуправления милиции Киева, скрывающихся на территории Российской Федерации, объявили в розыск и судом предоставлено разрешение на их задержание", - отметили в ГПУ.

Напомним, в июне ГПУ объявила в розыск одного из командиров "Беркута" за разгон акции в 2013 году.

Как писало РБК-Украина, в Генпрокуратуре сообщали, что во время проведения отдельных следственных экспериментов правоохранителям удалось получить дополнительные доказательства в делах по преступлениям на Майдане. Подчеркивалось, что следственные эксперименты на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве по делам Майдана частично завершены.