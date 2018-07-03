Справа екс-"беркутівців": у постраждалого майданівця були психічні розлади

Адвокати "беркутівців" заявили в суді про психічні розлади пораненого активіста Майдану Анатолія Хомалича

У Святошинському районному суді Києва у вівторок, 3 липня, на засіданні у справі проти п’ятьох екс-"беркутівців": Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янішевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, розглядають епізод поранення активіста Євромайдану Анатолія Хомалича. Сторона захисту стверджує, що у постраждалого є психічні розлади, передає з залу суду кореспондент РБК-Україна.

"Суд переходить до розгляду епізоду поранення Хомалича Анатолія. Він сьогодні не присутній на засіданні", - заявив суддя Сергій Дячук у ході засідання.

Так, суд дослідив відео слідчого експерименту в ході якого потерпілий відтворив момент поранення.

Сторона захисту стверджує, що у потерпілого є психічні розлади внаслідок вживання алкоголю.

"Потерпілий знаходиться на медичному лікуванні з діагнозом розлад психіки внаслідок вживання алкоголю", - сказав адвокат.

Додамо, на одному із минулих засідань щодо екс-"беркутівців", суд погодився допитати як свідка захисту колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

У березні-квітні 2014 року було затримано співробітників спеціальної роти "Беркут".

У травні 2016 року Святошинський суд почав розгляд справи екс-"беркутівців" по суті. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство і заподіяння тілесних ушкоджень активістам Євромайдану.

Нагадаємо, 21 червня 2018 року у ході засідання щодо справи екс-"беркутівців" було визначено, як саме загинув активіст Євромайдану з Вінниці Максим Шимко. Судом досліджено ряд речових доказів, а також заслухано висновки експертів про характер поранення Шимка.

Зазначимо, у березні 2018 року Святошинський районний суд Києва відхилив клопотання прокурорів Генеральної прокуратури України вивести з процесу у справі щодо п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" адвоката Олександра Горошинського. В іншій справі адвокат захищає інтереси екс-президента України Віктора Януковича, через що може виникнути конфлікт інтересів.