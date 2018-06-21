Дело экс-"беркутовцев": следующее заседание назначено на 3 июля

В следующий раз суд рассмотрит эпизоды по двум потерпевшим

Святошинский районный суд Киева в деле против пятерых экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, продолжит рассмотрение 3 июля 2018 года. Об этом заявил судья в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"В следующий раз мы рассмотрим эпизоды по двум потерпевшим во вторник, и по одному в четверг. У нас подходит стадия допроса свидетелей, а потому следует подготовить список. Таким образом, следующее заседание состоится 3 июля в 11.30" , - сказал судья.

Напомним, сегодня суд исследовал эпизоды гибели двух активистов Евромайдана, а именно: Максима Шимко и Георгия Арутюняна.