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Дело экс-"беркутовцев": следующее заседание назначено на 3 июля

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 16:57
Фото: суд (РБК-Украина)
Фото: суд (РБК-Украина)

В следующий раз суд рассмотрит эпизоды по двум потерпевшим

Святошинский районный суд Киева в деле против пятерых экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, продолжит рассмотрение 3 июля 2018 года. Об этом заявил судья в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"В следующий раз мы рассмотрим эпизоды по двум потерпевшим во вторник, и по одному в четверг. У нас подходит стадия допроса свидетелей, а потому следует подготовить список. Таким образом, следующее заседание состоится 3 июля в 11.30" , - сказал судья.

Напомним, сегодня суд исследовал эпизоды гибели двух активистов Евромайдана, а именно: Максима Шимко и Георгия Арутюняна.

Суд исследовал обстоятельства гибели активиста Евромайдана Есть основания приобщить к делу экс-"беркутовцев" цифровую реконструкцию расстрелов на Майдане, - Горбатюк
Теги публикации: Майдан, Беркут  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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