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Справа екс-"беркутівців": наступне засідання призначено на 3 липня

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 16:57
Фото: суд (РБК-Украина)
Фото: суд (РБК-Украина)

Наступного разу суд розгляне епізоди по двом потерпілим

Святошинський районний суд Києва у справі проти п’ятьох екс-"беркутівців": Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега  Янішевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, продовжить розгляд 3 липня 2018 року. Про це заявив суддя у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.  

"Наступного разу ми розглянемо епізоди по двом потерпілим у вівторок, і по одному в четвер. У нас підходить стадія допиту свідків, а тому слід підготувати список. Таким чином, наступне засідання відбудеться 3 липня об 11.30" , - сказав суддя.

Нагадаємо, сьогодні суд дослідив епізоди загибелі двох активістів Євромайдану, а саме: Максима Шимка та Георгія Арутюняна.

Суд дослідив обставини загибелі активіста Євромайдану Є підстави долучити до справи екс-"беркутівців" цифрову реконструкцію розстрілів на Майдані, - Горбатюк
Теги публікації: Майдан, Беркут  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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