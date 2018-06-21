Справа екс-"беркутівців": наступне засідання призначено на 3 липня

Наступного разу суд розгляне епізоди по двом потерпілим

Святошинський районний суд Києва у справі проти п’ятьох екс-"беркутівців": Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янішевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, продовжить розгляд 3 липня 2018 року. Про це заявив суддя у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Наступного разу ми розглянемо епізоди по двом потерпілим у вівторок, і по одному в четвер. У нас підходить стадія допиту свідків, а тому слід підготувати список. Таким чином, наступне засідання відбудеться 3 липня об 11.30" , - сказав суддя.

Нагадаємо, сьогодні суд дослідив епізоди загибелі двох активістів Євромайдану, а саме: Максима Шимка та Георгія Арутюняна.