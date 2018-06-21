В суде продолжают исследовать обстоятельства гибели активистов Евромайдана

Сторона защиты утверждает, что предоставленные видеоматериалы не имеют отношения к их подзащитным

В Святошинском районном суде Киева сегодня, 21 июня, на заседании по делу против пятерых экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, исследовали эпизод гибели активиста Евромайдана Георгия Арутюняна. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Переходим к исследованию видеоматериалов по эпизодам гибели Максима Шимко и Георгия Арутюняна", - сказал судья.

Так, на видео запечатлены обстоятельства гибели активистов Евромайдана.

Сторона защиты продолжает утверждать, что предоставленные видеоматериалы не имеют отношения к их подзащитным, поскольку в видеофайле не видно лиц. Вместе с тем, потерпевшие полностью подтвердили, что в материалах именно Максим Шимко и Георгий Арутюнян.

Отметим, Георгий Арутюнян погиб 20 февраля 2014 года. Как отмечается, пуля вошла в левую сторону шеи и вышла из правого плеча. Тело погибшего было перенесено в Михайловский Златоверхий собор, впоследствии его вместе с другими погибшими ровенчанами привезли в Ровно.

"Сегодня видеоматериалы поставят все точки над "и". На видео ясно видно, кто погиб и от чего", - сказал прокурор по делу Симонов.

Фото: суд (РБК-Украина)

Напомним, 7 июня состоялась презентация цифровой реконструкции расстрелов на Майдане 20 февраля 2014 года.

Адвокат Александра Яценко сообщила, что платформу реконструкции расстрелов на Майдане могут использовать как доказательство по делу экс-"беркутовцев".